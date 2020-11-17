Putin: Rusya ve Türkiye'nin pozisyonları her zaman örtüşmüyor, fakat diplomasi sanatı uzlaşma sağlamaktır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Rusya ve Türkiye'nin pozisyonlarının her zaman örtüşmediği gibi bazen tamamen uzaklaştığını, fakat diplomasi sanatının uzlaşma sağlamak olduğunu belirtti.

Sputnik'in haberine göre; Putin, Türkiye'nin hiçbir zaman Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ı desteklediğini gizlemediğini söyledi. "Türkiye'nin rolü çok iyi biliniyor, bu Azerbaycan'da defalarca söylendi ve Türk tarafı bunu asla gizlemedi. Onlar tek taraflı olarak Azerbaycan'ı destekledi" diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar Sovyetler Birliği'nin çöküşünün jeopolitik sonuçları. Biz bu konuyu her zaman genel olarak ele alıyoruz. Burada, genel bir durum değil, şu anda tanıklık ettiğimiz oldukça somut olaylar söz konusu."

"Asıl mesele Karabağ'da akan kanın durdurulmasıydı"

Dağlık Karabağ'da binlerce ölü ve yaralı insanın bir film olmadığını, somut kişilerin başına gelen trajedi olduğunu söyleyen Putin, bu nedenle başarılan en önemli şeyin akan kanın durdurulması olduğunu vurguladı:

"Sadece resmi verilere göre 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, aslında daha çok insanın öldüğünü düşünüyorum. On binlerce kişiyse yaralı ya da sakatlanmış durumda. Bakınız bu bir film değil, hayatta somut insanların, somut ailelerin başına gelen bir trajedi. Bu nedene en önemli sonuç, akan kanın durdurulmasıydı."

"Türkiye'yi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlamak zor"

Rus lider, Karabağ konusunda Türkiye hakkında her türlü değerlendirme yapılabileceğini, ancak Ankara'nın uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanamayacağını vurguladı.

Türkiye'nin daha ilk başlarda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun 11 üyesinden biri olduğunu hatırlatan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin eylemleri ile ilgili her türlü değerlendirme yapılabilir, ancak Türkiye'yi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlamak zor."

"Karabağ ile ilgili kurulan Rus-Türk gözlem merkezinde İHA'lar kullanılacak"

Putin, Dağlık Karabağ'da ateşkesi kontrol etmek üzere kurulan Rus-Türk ortak gözlem merkezinde insansız hava araçlarının (İHA) kullanılacağını söyledi.

Rus lider, "Türkiye ile Ortadoğu'da çok iyi bir işbirliği deneyimimiz bulunuyor, Suriye'de İdlib bölgesinde de, Suriye-Türkiye sınırında da ortak devriyeleri, konvoyları birlikte organize ediyoruz. Burada böyle bir işbirliği gerekmiyor. Ancak biz, İHA'ların kullanılacağı ortak bir merkez oluşturacağımız, bu araçların yardımıyla temas hattında durumu birlikte izleyeceğimiz, birlikte bilgi alacağımız, birlikte analiz edeceğimiz konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.