Putin: Rusya tüm zorluklara dayanabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, emek kahramanları için düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yaptı. Rusya'nın tüm zorluklara dayanabildiğini ve en zor sorunları çözebildiğini bir kez daha kanıtladığını söyleyen Putin, "Her zaman olduğu gibi ülkenin ilerleyişi, üzerine sorumluk alanlar, tüm ülkenin refahının kişisel çabalara bağlı olduğunu anlayanlar tarafından sağlanıyor" dedi.

Rusya'nın otoritesinin ve rekabet yeteneğinin buna bağlı olduğunu belirten Putin, "İnsan nerede doğarsa doğsun, nerede çalışırsa çalışsın olağanüstü sonuçlar elde edebilir. Önemli olan gayretli bir şekilde çalışmak, işini sevmek ve yüksek hedefler koyarak onlara ulaşmaya çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

Putin konuşmasında ödül töreninin İkinci Dünya Savaşı Zaferi'nin 70. yıldönümü arifesinde düzenlendiğine dikkat çekerek milyonlarca emekçinin bu zafer için elinden geleni yaptığını ve savaş sonrası ülkenin özverili çalışma sayesinde yeniden inşa edildiğini hatırlattı