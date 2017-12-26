Putin: Rusya, terörle mücadeleye devam edecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Aralık (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın gerekli olması halinde Suriye dahil olmak üzere terörle mücadeleye devam edeceğini bildirdi.

Putin Federal Meclis’te yaptığı açıklamada, “Suriye konusuna gelince, tekrarlamak istemiyorum, fakat Suriye’de Rus birliklerinin geniş çaplı kullanılmasına gerek kalmadı. Hala iki askeri üssümüz bulunuyor. Gerek kalırsa, Suriye’de terörle mücadeleye devam ederiz” dedi ve ekledi, “Fakat, tekrar ediyorum, bu zamana kadar olduğu gibi geniş çaplı kullanıma gerek yok. Bu yüzden birliklerimizi geri çektik.\"