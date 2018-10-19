Putin: Rusya küresel terörizmi yenmedi ancak büyük bir zarar verdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın terör tehdidi nedeniyle Suriye’de bir operasyon başlattığını belirtti.

Putin yaptığı açıklamada “Elbette ki terörizm bizim ülkemiz için de çok büyük bir tehdit. İşte bu yüzden Suriye’de aktif operasyonlara başladık. Terörizm, Afganistan dahil olmak üzere komşularımız için büyük bir tehdit” dedi.

Putin, genel olarak Rusya’nın küresel anlamda terörizmi yenmeyi başaramadığını, ancak büyük bir hasar ve zarar verdiğini belirtti ve Rusya Federasyonu’ndaki durumu da tam olarak değiştirdiklerini sözlerine ekledi.