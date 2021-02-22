Putin: Rusya, Koronavirüs'le mücadelede Avrupa ülkeleriyle çabaları birleştirmeye açık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Koronavirüs pandemisiyle ortak mücadele için Avrupa ülkeleriyle çabaların birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Vladimir Putin, Soçi kentinde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya geldi. Görüşmenin başında basına açık bölümde konuşan Rusya lideri, koronavirüs pandemisiyle mücadelede Avrupa ülkeleriyle çabaları birleştirmeye açık olduklarını altını çizdi.

Putin, "Şu anda Rusya'da her 100 bin kişiden yaklaşık 10'u hasta. Fransa'nın güneyinde bu rakam 70 küsur. Bu ciddi bir gösterge. Bu nesnel veriler, Avrupalı meslektaşlarımız da dahil olmak üzere çabalarımızı birleştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Ortak çalışma yürütülmesine açığız" ifadelerini kullandı.

Moskova merkezli Gamaleya Araştırma Merkezi'nin İngiliz-İsveç ilaç ve biyoloji şirketi AstraZeneca'yla işbirliği yaptığına dikkat çeken Putin, "Şimdi Avrupalı partnerlerimizle çabaları birleştireceğimizi söylemek memnuniyet verici" diye konuştu.

Rusya ve Belarus'un Koronavirüs'le mücadeledeki ortak çabalarından da söz eden Putin, Rus aşılarının üretim teknolojilerinin Belarus'a verildiğini ve üretimin mart ayında başlayacağını söyledi.