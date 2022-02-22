Putin: Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir; Ukrayna ile ilgili durum bir istisna

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına ilişkin "Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir. Ukrayna ile ilgili durum bir istisna" ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya krizi Putin'in dün Donbas'taki ayrılıkçı grupları tanıyan kararıyla tırmanırken bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşen Putin, açıklamalarda bulundu.

Putin, Ukrayna topraklarının üçüncü ülkeler tarafından Rusya'ya karşı "tehdit" amacıyla kullanıldığını söyledi.

"Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir" diyen Putin, Ukrayna'yla yaşananların dışarıdan etki nedeniyle bir istisna olduğunu savundu.

Harita: BBC Türkçe