Putin: Rusya Esad'ı değil, Suriye'nin egemenliğini koruyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ı değil, Suriye’nin egemenliğini koruduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Suriye’de Cumhurbaşkanı değil, ülkenin egemenliğini koruyoruz. Suriye’de Libya, Somali veya Afganistan’da yaşanan durumların meydana gelmesini istemiyoruz. Rusya Suriye’nin egemenliğine dayanarak Suriye siyasi sürecini sağlamak istiyor”

"Suriye muhalefeti de melek değil"

"Esad’ın kötü kalpli bir adam olup olmadığı" sorusu üzerine Putin, bu sorunun Suriye lideri ile daha çok görüşen diğer liderlere sorulması gerektiğini dile getirerek, “Esad, Suriye Cumhurbaşkanlığına seçildikten sonra Rusya’dan çok Avrupa’yı ziyaret etti“ dedi.

Aynı zamanda Putin, Suriye liderinin hatalar yaptığını kabul ederek muhalefetin de “melek” olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Esad, hata yaptı mı? Evet, hem de çok. Ancak onun muhalefeti melek miydi? Öyleyse insanları öldüren, çocukları idam cezasına çarptıran, başlarını kesen kimdi?’’