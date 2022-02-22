Putin, Rusya dışında güç kullanmak için parlamentodan yetki istedi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamentodan ülkenin dışında güç kullanmak için yetki istedi.

Associated Press'in aktardığına göre Putin'in parlamentonun üst meclisinden istediği izin Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna asker göndermesini resmileştirebilir. Milletvekillerinin Putin'in talebine salı günü bitmeden onay vermesi bekleniyor.

Bazı Batılı liderler, Rusya'nın yeni tanıdığı Donbas'taki ayrılıkçı yönetimlere asker göndermeye başladığını söylemişti. Gönderilen birliklerin boyutu bilinmiyordu. Kiev, uzun süredir Rus askerlerin Ukrayna'nın doğusunda savaştığını iddia ederken, Moskova bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

Beyaz Saray, Rusya'nın dün resmen tanıdığı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapılara asker gönderme kararını bugün 'işgal' olarak nitelendirmeye başladı.

AP'ye konuşan, ismi paylaşılmayan bir ABD'li yetkili, "sahadaki durum" nedeniyle Beyaz Saray'în "işgal" terimini kullanmaya başladığını belirtti. Yetkili, ilk başta Beyaz Saray'ın temkinli davranarak 'işgal' ifadesini kullanmadığını, ancak askeri hareketlilik gördükten sonra "bunun bir işgal olduğu" sonucuna vardıklarını belirtti.