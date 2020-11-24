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Dünya

Putin, Rusya'da yüksek gelirli vatandaşlardan alınan vergiyi artıran yasayı imzaladı

24 Kasım 2020 08:52

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yüksek gelirli vatandaşlardan daha fazla vergi alınmasına karar veren yasayı imzasını atarak yürürlüğe soktu. Bu, 2001 yılından beri yürürlükte olan vergi sistemine yapılan ilk değişiklik oldu.

2021'den itibaren geliri 5 milyon rubleden yüksek olan vatandaşlardan alınan vergi oranı yüzde 13'ten yüzde 15'e çıkarıldı.

Putin bu kararı ilk olarak Temmuz'da, kendisine 2036'ya kadar iktidarda kalmanın yolunu açacak halk oylamasından önce duyurmuştu.

Rus lider, reformun devlete ek 60 milyon ruble sağlamasını beklediklerini söyledi. Putin, bu gelirin "nadir ve ciddi" hastalıkları olan çocuklar için kullanılacağını belirtti.

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