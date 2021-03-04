Putin: Rusya'da yaklaşık 2 milyon kişi iki doz, bir o kadarı da tek doz Koronavirüs aşısı oldu

Aşılama çalışmaları hakkında bilgi veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugüne dek yaklaşık 2 milyon Rusya vatandaşının iki doz, bir o kadarının da tek doz Sputnik V Koronavirüs aşısı yaptırdığını belirtti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Putin, "Bugün itibarıyla 2 milyondan fazla kişi iki doz aşı oldu. Yaklaşık bir o kadar kişi de, yani 2 milyon küsür kişi de ilk aşısını oldu" dedi.

Rusya'da aşılamayla ilgili birtakım sorunlar olduğunu ancak bölgesel yönetimlerin bunlara hızla çözüm bulduğunu anlatan Putin, "Bu konuda sorunlar olduğunu biliyorum, elbette bu kadar kapsamlı bir çalışmada aksi olamaz. Ancak bölgesel yönetimlerin ve federal kurumların hakkını vermeliyiz, meslektaşlarımız her şeye rağmen hızlı şekilde müdahale ediyor ve durumu normale döndürüyor" ifadelerini kullandı.