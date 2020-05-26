Putin: Rusya'da salgın zirve noktasını geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının zirve noktasını geçtiğini söyledi. Ülkede son 24 saatte 8 bin 915 kişide Covid-19 tespit edilirken ölü sayısı 3 bin 807'ye yükseldi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile video konferans görüşmesi yapan Putin, Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 75. yılı nedeniyle askeri geçit törenlerinin ülke genelinde 24 Haziran’da yapılacağını açıkladı.

Ülkedeki genel durumun, bölgelerin büyük çoğunluğunda ve Rus ordusunda durumun stabil olduğunu belirten Putin, “Uzmanların görüşüne göre, Rusya’da salgın zirve noktasını geçti” dedi.

Askeri geçit törenleri 24 Haziran'da

Salgın önlemleri nedeniyle ertelenen 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit törenlerinin başkent Moskova ve Rusya genelinde yapılması talimatı veren Putin, “Askeri geçit törenlerini 24 Haziran’da yapacağız. 1945’te aynı gün Kızıl Meydan’da zafer nedeniyle efsanevi askeri geçit töreni düzenlenmişti” ifadelerini kullandı.

Ölü sayısı yükseliyor

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 915 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 362 bin 342'ye ulaştı.

Salgının başlamasından bu yana günlük ölü ve iyileşen sayısında en yüksek rakama ulaşıldı. Ülkede, ölü sayısı 174 artarak 3 bin 807'ye, iyileşen sayısı 12 bin 331 artarak 131 bin 129'a yükseldi.