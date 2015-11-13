Putin: Rus Hava Kuvvetleri, ÖSO’nun belirlediği hedeflere saldırı gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ve Rusya'nın Suriye krizine farklı yaklaştığını ancak bu durumun ikili ilişkilerin önünde engel oluşturmadığını söyledi. Rusya'nın Suriye'ye yönelik hava operasyonlarından da bahseden Putin, IŞİD hedefleriyle ilgili Özgür Suriye Ordusu'ndan da istihbarat aldıklarını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre G20 Zirvesi için Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde Rus haber ajansı İnterfax ve Anadolu Ajansı'na röportaj veren Putin, "Evet, gerçekten de devletlerimizin Suriye krizinin çözümü konusundaki pozisyonları birbirinden farklı. Ancak burada önemli olan nokta, Türkiye ve Rusya'nın ortak önceliklere sahip olması. Ülkelerimiz bölgedeki durumun normale dönmesini ve teröre karşı etkin mücadele edilmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

"Ortak temas noktası bulmak için yapıcı işbirliği tecrübemizi aktif olarak kullanıyoruz"

Mevcut fikir ayrılıklarının ikili temaslara zarar vermemesi gerektiğini kaydeden Putin, "Aksine, ortak temas noktası bulmak için yapıcı işbirliği tecrübemizi aktif olarak kullanıyoruz" dedi.

ABD ve AB'nin Rusya'ya yaptırımlarına da değinen Putin, Türkiye'nin bağımsız bir politika izlediğine dikkat çekerek, "Ankara'nın dış politikadaki çıkarlarını gözeten bağımsız tutumu büyük saygıyı hak ediyor" diye konuştu.

"Rus Hava Kuvvetleri, ÖSO’nun belirlediği hedeflere saldırı gerçekleştirdi"

Putin, Rus Hava Kuvvetleri’nin Suriye’deki operasyonlarda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile işbirliği yapmaya başladığını açıkladı. Hatta Rus uçaklarının ÖSO’nun verdiği belirlediği hedefleri vurduğunu bildiren Putin, bu işbirliğinin Rusya’ya yöneltilen ‘ılımlı muhalifleri vuruyor’ suçlamasının doğru olmadığını kanıtladığını vurguladı.

“Bir kez daha tekrarlıyorum, Suriye operasyonumuzun amacı Beşar Esad’ı desteklemek değil; uluslararası terörizmle mücadele etmektir" diyen Putin şunları söyledi: "Bizi sürekli hiçbir kanıt olmamasına rağmen sözde ‘ılımlı’ muhalifleri vurmakla suçluyorlar. Oysa biz Özgür Suriye Ordusu’yla da çalışmaya başladık. Rus Hava Kuvvetleri, ÖSO’nun belirlediği hedeflere saldırı gerçekleştirdi.”

Putin, Suriye'de operasyonlara başlamadan önce her türlü riski ve muhtemel sonuçları hesapladıklarını belirtti. Operasyonların tüm finansal ve teknik kaynaklarının önceden analiz edildiğini söyleyen Rusya lideri, "Bu nedenle, birliklerimizin Suriye'deki operasyonlarının süresi, sadece hedefin gerçekleşme ölçüsüne bağlı olarak belirlenecek" dedi.

Rus birliklerinin Suriye'deki terörist grupların konumlarıyla ilgili her türlü güvenilir bilgiyi değerlendirmeye hazır olduklarını kaydeden Putin, ABD'nin Suriye'de uluslararası hukuka aykırı hareket etmesine rağmen Washington ile Suriye'de işbirliği yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

"Türk Akımı üzerindeki çalışmaların azaldığına ilişkin görüşlere katılmıyorum"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin Rusya ve Türkiye’nin çıkarlarına uygun olduğunu ifade ederek, "Türk Akımı üzerindeki çalışmaların azaldığına ilişkin görüşlere katılmıyorum. Bu kadar büyük bir projeyi aniden geliştirmek ve üzerinde mutabakat sağlamak mümkün değil. En önemlisi şu ki, bu proje tam olarak Rusya ve Türkiye’nin çıkarlarına hizmet ediyor. Bu konuda Türk meslektaşım Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la hemfikiriz" dedi.

"Terörle etkin mücadele için aşırıcı grupların yer aldığı 'tek liste' hazırlaması gerek"

Vladimir Putin, terörle etkin mücadele için uluslararası toplumun aşırıcı grupların yer aldığı 'tek liste' hazırlaması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın Viyana'da yapılan toplantıda bu konudaki teklifini sunduğunu belirten Putin, uluslararası toplumun hangi grupların terörist kabul edileceği konusunda ortak anlayışa sahip olmasının gerekliliğini ifade etti. Putin, terörist grupların isme göre değil, kullandıkları yönteme göre belirlenmesi gerektiğini de kaydetti.

Putin, Antalya'daki G20 Zirvesi'nde sığınmacı krizi ve terör konularında yapıcı bir tartışma ortamı oluşmasını ve bu iki konunun ortak deklarasyonda sağlam bir zemine oturtulmasını beklediğini söyledi.

Türkiye'nin önerisiyle bu konuların zirvede masaya yatırılacağını belirten Putin, "Zirvenin bu sorunların çözüm sürecine katkı yapacağından eminim. Ortak deklarasyonda terörle mücadele ve sığınmacı krizi konularındaki ortak yaklaşımlarımızın yansımalarını göreceğimizi düşünüyorum" dedi. Rusya lideri, G20'yi uluslararası konuların masaya yatırıldığı ana platform olarak kabul ettiklerinin de altını çizdi.