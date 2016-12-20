Putin, Rus Büyükelçi'nin öldürüldüğü gece o tiyatroya gitmiş

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdiği gece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gittiği tiyatro oyunu dikkat çekti.

Financial Times'ın Moskova muhabiri Max Seddon'un sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bilgiye göre, Putin'in izlemek üzere yola çıktığı tiyatro oyununun yazarı 19. yüzyılın başında Rusya’nın İran büyükelçisi olan Aleksandr Griboyedov’du.

1829’daki bir diplomatik kriz sırasında elçiliği basan bir grup öfkeli İranlı, Rus büyükelçiyi öldürmüştü. Rus kaynaklar elçilik baskınının arkasında İngiliz ajanların olduğunu iddia etmişti.