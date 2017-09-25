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Dünya

Putin, Ruhani ile Suriye'yi görüştü

Taraftarlar, Suriye konulu 6. Astana toplantısından çıkan sonuçların başarılı olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirttiler

25 Eylül 2017 20:14

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, telefonda Suriye ve İran’ın nükleer programını görüştü.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Suriye'deki durumu değerlendiren Putin ve Ruhani'nin, 14-15 Eylül'de gerçekleştirilen Suriye konulu 6. Astana toplantısından çıkan sonuçların başarılı olduğu konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.

Putin ve Ruhani, görüşmede, İran’ın nükleer programı çerçevesinde yaşanan gelişmeleri, Rusya, İran ve Azerbaycan arasındaki iş birliğine yönelik konuları da ele aldı.

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