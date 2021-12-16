Putin, Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na katılacağını açıkladı

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin’deki 2022 Kış Olimpiyatları’na katılacağını duyurdu.

BBC’de yer alan habere göre, Çin lideri Şi Cinping ile bir video konferans gerçekleşmesi gerçekleştiren Putin “Bir araya gelmeye heyecanlı olduğunu” söyledi.

Putin “Uluslararası spor iş birliği olduğunda her zaman birbirimizi desteklediğimizi söylemek isterim. Bu, sporu siyasete alet etmeye çalışanlara karşı duruşumuz da dahil olmak üzere” dedi.

ABD, Britanya, Avustralya ve Kanada, Çin’deki insan hakkı ihlallerini hatırlatarak Pekin Olimpiyatları’na diplomatik boykot uygulayacaklarını söylemişti.