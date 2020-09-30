Putin, Paşinyan ile Dağlık Karabağ'ı görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’ in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptığını, görüşmede Karabağ’da çatışan tarafların acilen ateşi kesmelerine ihtiyaç olduğuna vurgu yapıldığı belirtildi.

Kremlin Basın Dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptığını, Putin’in Karabağ’daki çatışmalardan duyduğu derin endişelerini dile getirdiği görüşmede çatışan tarafların acilen ateşi kesmelerine ihtiyaç olduğuna vurgu yapıldığını belirtti.

Açıklamada, "Ermeni tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti" denildi.

Putin ve Paşinyan’ın yaptığı görüşme sırasında Karabağ’da çatışan tarafların acilen ateşi kesmelerine ihtiyaç olduğuna vurgu yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Çatışan tarafların acilen ateşi kesmesi ve krizi yatıştırmaya yönelik tedbirler alması gerekliliğine vurgu yapıldı."

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.