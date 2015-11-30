Putin Paris'te Erdoğan ile görüşmeyecek



Kremlin'den yapılan açıklamada Paris'teki iklim zirvesine katılan Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında buluşma yapılmayacağını ve bu konuda herhangi bir temasta bulunulmadığını duyurdu.

Rus savaş uçağının Suriye sınır bölgesinde Türkiye tarafından düşürülmesi üzerine Moskova yönetiminin başvurulacağını duyurduğu cezai tedbirler açıklandı. Yaptırımlar arasında Türkiye'den ithal edilen mallara sınırlama getirilmesi, vize serbestisinin kaldırılması ve turistik bağlantıların askıya alınması da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağın düşürülmesinden üzüntü duyduğunu söylemiş ancak Kremlin'in talep ettiği gibi, resmen özür dilememişti. Uçağın pilotunun naşı bugün uçakla Moskova'ya gönderildi.

Devlet Başkanı tarafından imzalanan ve yılbaşında yürürlüğe girecek olan yaptırımlarda, Rusya ile Türkiye arasındaki charter uçak seferleri ile seyahat şirketlerinin Türkiye turu pazarlaması, Rus şirketlerinin Türk eleman çalıştırması ve Rus spor kulüplerinin Türk sporcu transfer etmesi yasaklanıyor. Bunun dışında, Türkiye'den bazı ürünler ithal edilemeyecek. Müeyyide kapsamına giren ürünlerin tam listesi henüz açıklanmadı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cuma günü 1 Ocak'tan itibaren Türkiye'ye vize mecburiyeti uygulanacağını duyurmuştu.

Rus savaş uçağının düşürüldüğü Salı gününden itibaren Türkiye ile Rusya arasındaki gerginlik tırmanmış ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir resmen özür dilemesini talep ettiği Türkiye'yi İslamcı IŞİD örgütüyle işbirliği yapmakla suçlamıştı. Türkiye hafta başında, uçağın düşürülmesinden dolayı özür dilemeyeceğini duyurdu.

Cumartesi günü Rus uçağının düşürüldüğü olaydan ötürü gerçekten üzüntü duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Böyle bir hadisenin olmasını istemezdik. Ama ne yazık ki oldu. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz”, demişti. Paris'te Putin ile buluşmak istediğini tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya için, Rusya'nın da Türkiye açısından çok önemli olduğu ve aralarında anlaşmazlık olmaması gerektiği mealinde konuşmuş, ancak Putin barışma çağrısına olumlu yanıt vermemişti. Başbakan Ahmet Davutoğlu da iki ülke arasındaki gerginliğin ortadan kalkmasını arzuladıklarını belirtmiş, Rusya'nın yaptırım kararlarıyla ilgili olarak da, ikili ilişkilerin karşılıklı çıkarlara dayalı olduğunun Moskova tarafından unutulmaması gerektiğine işaret etmişti.

Düşürülen uçağın sağ kurtulan ikinci mürettebatı Türk hava sahasının ihlal ettikleri ve uçak vurulmadan önce defalarca ikaz edildikleri şeklindeki iddiaları yalanladı.