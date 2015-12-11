Putin orduya seslendi: Çok sert davranmanızı emrediyorum, her hedefi imha edin!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı'nın üst düzey komutanlarına “Çok sert davranmanızı emrediyorum. Rus askerlerini ya da sahadaki askeri yapılarımızı tehdit eden her hedefi hemen imha edin. Aynı zamanda teröristlerin yok edilmesiyle ilgilenen her devletle işbirliği yapın” sözleriyle seslendi.

Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordunun gücünün arttığını, nükleer kapasitenin geliştirilmesi içinse özel çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi. Putin’in dışında Savunma Bakanı Şoygu da söz aldı ve askeri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Suriye operasyonlarını da değerlendiren Putin’in konuşmasından satır başları şöyle:

- “Rus Hava Kuvvetleri, Suriye’de teröristlere büyük darbe indirdi. Hava Kuvvetlerimizin faaliyetleri olumlu bir değerlendirmeyi hak ediyor.

​- Askerlerimize yeniden provokasyon düzenlemeye kalkışacak herkesi uyarıyorum. Suriye’deki askerlerimizin ve üssümüzün güvenliği için gereken tüm ek tedbirleri aldık. Üssümüzün güvenliği hava savunma sistemleri ile güçlendirildi. Tüm hava operasyonlarımız, savaş uçakları eşliğinde gerçekleştiriliyor. Çok sert davranmanızı emrediyorum. Rus askerlerini ya da sahadaki askeri yapılarımızı tehdit eden her hedefi hemen imha edin. Aynı zamanda teröristlerin yok edilmesiyle ilgilenen her devletle işbirliği yapın.

- IŞİD, Rusya için doğrudan tehdit teşkil ediyor. Suriye operasyonunu bazı anlaşılmaz jeopolitik emellere ulaşmak ya da yeni silahlarımızı test etmek için değil ülkemizi korumak için gerçekleştirmiyoruz. Bizim esas amacımız- Rusya’yı doğrudan hedef alan tehdidin önüne geçmektir. Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan gelen militanlar da dahil Suriye’deki teröristler, bu ülkeyi gerçek bir üsse çevirdi. Planlarının ne olduğu çok açık: Güçlenmek ve yeni bölgeleri ele geçirmek istiyorlar.

- Teröristleri gerçekten yok etmekle ilgilenen ülkelerle işbirliği yapmamız önemli. Operasyonların güvenle sürdürülmesi için İsrail Hava Kuvvetleri ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ile iletişim kurulmalı.

- Suriye operasyonunda son teknoloji ürünü silahları kullanan Rus Hava Kuvvetleri ve Deniz Filosu, teröristlerin alt yapısına büyük darbe indirdi. Bu sayede Suriye’deki durumun değişmesini sağlandı.

Nükleer silahlar

- Rusya’nın stratejik nükleer gücünün etkisini artırma konusuna özellikle yoğunlaşmalıyız. Nükleer üçlememizi (Stratejik bombardıman uçakları, yere kurulu füzeler ve balistik füze donanımlı denizaltıları) yeni silahlarla donatmalıyız, hava savunma sistemimizi modernize etmeliyiz.

- Son 1 yılda ordumuzun gücünü artırmak için çok şey yapıldı. Birliklerimizin operasyonel uygulamaları konusunda yeni bir seviyeye ulaştık. Askeri tatbikatlarımızın kalitesi yükseltildi. Hemen hemen her askeri bölgede gerçekleştirilen ani denetimler birliklerimizin askeri anlamda son derece hazır olduğunu gösterdi.

- Öncelikle birliklerin operasyonel hazırlık ve tatbikat seviyesinin artırılması için en etkili yöntemlerden olan ani tatbikat ve denetimlere devam edilmeli. Bu çerçevede birliklerin uzun mesafelere sevk edilmesi, tehdit altındaki bölgelerde askeri grupların oluşturulması, stratejik nükleer caydırıcılık görevlerinin yeniden değerlendirilmesi, uçaksavar füze ve radyo-teknik birlikleri tatbikatlarının yapılmasına özellikle yoğunlaşılmalı.

- Savunma Bakanlığı diğer kurumlarla birlikte askeri politik duruma yönelik gözlemde bulunmalı, gerekirse ülkenin savunması konusunda gerekli düzeltmeler yapılması için belge ve planlar ibraz etmeli.

Suriye ordusuyla ÖSO’ya havadan destek sağlıyoruz

- Rus Hava Kuvvetleri, Suriye ordusuyla Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) güçlerini birleştirmesine imkan sağlıyor. ÖSO ve Suriye ordusu mensubu 5000’den fazla asker, Humus, Hama, Halep ve Rakka’da teröristlere karşı harekatlara katılıyor. Bunun dışında Suriye ordusuyla ÖSO’ya havadan destek sağlıyoruz. Suriye ordusuna da silah, mühimmat ve mali kaynak yardımı yapıyoruz.”

Şoygu: ABD, Türkiye’de dahil 5 ülkeye nükleer bomba yerleştirdi

Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise şunları söyledi:

- “IŞİD, Suriye topraklarının yüzde 70’ini ele geçirdi ve etki alanını genişletmeye devam ediyor.

- Suriye ve Irak’ta 60 bin militan var. Bu militanların Orta Asya’ya yayılması gibi bir tehditle karşı karşıyayız.

- Belçika, İtalya, Hollanda, Almanya ve Türkiye’ye yaklaşık 200 Amerikan nükleer bombası yerleştirildi. Bunların yenilenmesi düşünüyor. Bununla birlikte 310 taşıyıcı uçak hazırda bekletiliyor.

- Suriye’deki deneyimlerimiz askeri operasyonlar sırasında İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) yerini hiçbir şeyin tutamayacağını gösterdi. Rusya’nın şu anda 1720 İHA’sı var.

- Rus hava güçleri Suriye’de toplamda yaklaşık 4 bin sorti gerçekleştirdi ve 8 bin terörist hedefi imha etti. Bunun sonucunda IŞİD önemli ölçüde zarar gördü.

- Arktika’da dört askeri üssün inşaatını tamamladık.

- Rusya Savunma Bakanlığı 2016’da çalışmalarını Batı, Güneybatı ve Arktika üzerinde yoğunlaştıracak.

- Rusya ordusu Suriye’deki operasyonları için 200 bin tondan fazla kargo taşıdı. Humus’taki tank tamir tesisi de yeniden faaliyete geçirildi.”