-Putin ön seçim istedi MOSKOVA (A.A) - 23.08.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, ülkedeki tüm siyasi partiler için ön seçim zorunluluğu getiren yasal değişiklik yapılmasını istedi. Putin'in, Aralık ayında düzenlenecek seçim öncesinde kurdurduğu "Bütün Rusya Halk Cephesi" koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmada, "Ben sizden diğer siyasi partilerdeki arkadaşlarınızla ön seçimin yasal zorunluluk hale getirilmesi konusunu görüşüp değerlendirmenizi istiyorum" dedi. Vladimir Putin, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin (BRP) Aralık ayında yapılacak Rus parlamentosunun alt kanadı Duma seçiminde, Bütün Rusya Halk Cephesi'nden kendi üyesi olmayan 150 kişiyi aday gösterebileceğini kaydetti. Bütün Rusya Halk Cephesi'nin BRP listesinden aday göstereceği 150 kişi için 21 Temmuz'da başlatılan ve 10 Ağustos'ta sona erdirilmesi öngörülen ön seçim beklenmedik oranda yüksek katılım yüzünden iki hafta uzatılmıştı. Cephe, ön seçimde belirleyeceği aday listesini 25 Ağustos'ta Koordinasyon Konseyi'ne sunacak, Konseyin uygun bulması halinde bunu BRP'ye sunacak. BRP'nin seçmen tabanını genişletmek isteyen Putin, geçen Mayıs ayında sendikalar, sivil toplum örgütleri, iş dünyası temsilcileri ve gençlik örgütlerinin katılacağı bir Halk Cephesi kurulmasını istemişti. Analistler, Putin'in bu cephe sayesinde kamuoyunda desteği giderek azalan BRP'ye yeni ivme kazandırmak istediğini savunuyorlar.