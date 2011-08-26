-Putin omuzunu incitti MOSKOVA (A.A) - 26.08.2011 - Sabah sporu sırasında omuzunu inciten Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in doktor tarafından kontrol edildiği görüntüleri basına dağıtıldı. Putin, dün ziyaret ettiği Smolensk Bölge Hastanesi'nde sabah sporunda incittiğini söylediği omuzunu kontrol etmesi için doktora gösterdi. Hastanedeki uzman bir doktor tarafından incelenen Putin'e ağrı kesici krem yazıldı. Putin, doktor kontrolü ardından hastanede incelemelerini tamamlayarak ayrılırken, bir süre hastane dışında bekleyen Rus vatandaşlarıyla sohbet etti.