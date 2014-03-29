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Dünya
Deutsche Welle

Putin Obama'yı aradı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'daki kriz konusunda önerdiği teklifi görüşmek üzere ABD Başkanı Barack Obama'yı aradı. Obama Rusya'ya provokasyonlardan kaçınma çağrısında bulundu.

29 Mart 2014 14:02


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Barack Obama'nın telefon görüşmesinin yaklaşık bir saat sürdüğü açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Putin'in Obama'yı, Suudi Arabistan ziyareti sırasında aradığı belirtildi.

Açıklamada iki liderin görüşmesinde, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin kısa bir süre önce Lahey'de Rus meslektaşı Sergey Lavrov'a Ukrayna krizinin diplomatik çözümü konusunda yaptığı önerinin ele alındığı belirtildi. Obama'nın görüşmede Putin'e Rusya'nın somut yazılı yanıtını beklediğini dile getirdiği dile getirildi.

Başkan Obama'nın sözcüsü Jay Carney, önerinin, AB ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin sonucunda ortaya çıktığını, Putin ve Obama'nın, her iki ülkenin dışişleri bakanlarının en kısa sürede biraraya gelerek konuyu görüşmesi konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Obama'nın görüşmede, soruna diplomatik bir çözümün ancak Rusya'nın askerî güçlerini çekmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini ihlâle yönelik adımlar atmaması ile mümkün olacağını dile getirdiği belirtildi.

Obama Putin'le yaptığı telefon görüşmesi öncesinde Amerikan CBS Televizyonu'na verdiği demeçte, Rusya'dan Ukrayna sınırındaki askerlerini geri çekmesini istemişti. Amerikalı yetkililer Rusya'nın Ukrayna sınırında 40 bin askeri bulunduğunu tahmin ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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