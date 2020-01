Putin: Nükleer gücümüzü artırmalıyız

Rusya Savunma Bakanlığını ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin nükleer askeri potansiyelinin güçlendirilmesi ve füze savunma sistemlerine karşı etkili füzeler yapılması çağrısında bulundu.

Rus ordusunun şu an 'mümkün olan her tür düşmandan daha güçlü olduğunu' savunan Putin, ülkesinin dünya genelinde askeri ve siyasi durumdaki tüm değişiklikleri ve sınırlarındaki her tür askeri hareketi yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.

Savunma Bakanlığında gazetecilere bir açıklama yapan Putin, "Stratejik nükleer güçlerimizin askeri potansiyelini artırmamız gerekiyor, özellikle de mevcut ve muhtemel yeni füze savunma sistemlerine karşı etkili füzeler yaparak" diye konuştu.

Rus ordusunun yeteneklerini Suriye'de başarılı bir şekilde gösterdiğini ifade eden Putin, Suriye ordusuna verdikleri desteğe dikkat çekti. Rusya, Eylül 2015'ten bu yana Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birlikleri destek amacıyla Suriye'de hava saldırıları düzenliyor.

Batı ve güneybatıya asker takviyesi

Putin'in konuşması öncesinde Rus ordusunun yıllık raporunu sunan Savunma Bakanı Sergey Şoygu da 'Rusya'nın tarihinde ilk kez tüm sınırlarını füze erken uyarı sistemleriyle donattığını belirterek Rusya'nın batı, güneybatı ve kutup bölgelerine asker takviyesi yapmayı planladıklarını açıkladı.

Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki gerilim, Rusya'nın 2014 yılında Kırım Yarımadası'nı ilhak etmesinin ardından tırmanmış, Rusya'nın geöen yıl Suriye'de Esad rejimine destek için hava saldırılarına başlaması başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerde endişeye yol açmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/HS/BK