'Putin, NATO'yu bölmeye çalışıyor'

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Savunma Bakanı adayı James Mattis'in Senato'daki onay süreci başladı. Mattis, Rusya'nın NATO'yu bölmeye çalıştığını savunup, "ABD'nin daha güçlü bir orduya ihtiyacı var" dedi.

Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde soruları yanıtlayan Mattis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı.

"Putin, NATO'yu bölmek istiyor" diyen Mattis yine de Moskova'yla işbirliğine kapıların açık tutulmasından yana olduğunu belirtti.

Mattis, "Bence şu anda en önemli şey, sayın Putin ile nasıl baş edeceğimiz gerçeğini tanıyıp onun NATO'yu bölmeye çalıştığını anlamamız. Buna göre diplomatik, ekonomik, askeri olmak üzere bütünlüklü adımlar atarız. Ve müttefiklerimizle kendimizi nerede korumamız zorunluysa orada NATO olarak adımlar atarız" diye konuştu.

NATO'nun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük tehditlerle karşı karşıya olduğunu savunan Mattis, bu tehditleri "Rusya, terörist gruplar ve Güney Çin Denizi'nde yaptıklarıyla Çin" olarak sıraladı.

Mattis, Washington'ın Trump yönetimi altında Suriye stratejisini de gözden geçireceğini belirten emekli general, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün 'Suriye'deki sözde başkenti' Rakka'yı geri almak için çabaların hızlandırılmasını tavsiye etti.

"Deli Köpek" (Mad Dog) lakabıyla bilinen General Mattis, hem şahin tutumuyla, hem de çok konuşulan sözleriyle tanınıyor.

Orgeneral Mattis'in Deniz Piyadeleri kariyerinde edindiği bir diğer lakap ise 'Savaşçı keşiş'. Çünkü hayatı boyunca ne evlenmiş ne de çocuk sahibi olmuş.

Mattis, 2013 yılında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndaki (CENTCOM) görevini tamamladıktan sonra emekli olmuştu.

CENTCOM, ABD ordusunun Orta Doğu operasyonlarından sorumlu kolu.

Mattis, o dönemlerde ABD Başkanı Barack Obama'nın Orta Doğu politikalarını kamuoyu önünde açık bir dille eleştiriyordu.

En ciddi eleştirileri ise İran konusunda yapıyordu.

Mattis İran'ı "Orta Doğu'da istikrarın önündeki en kalıcı tehdit" olarak tanımlıyor.