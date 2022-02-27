Putin, NATO'nun "saldırgan açıklamalarını" suçladı; nükleer caydırıcı güçleri "yüksek alarma" geçirme emri verdi

Rusya Devlet Başkanın Vladimir Putin’in askeri komutaya nükleer caydırıcı güçleri “yüksek alarma” geçirme emri verdiği belirtildi.
Sputnik’in aktardığı habere göre, Rusya lideri Vladimir Putin, “NATO ülkelerinden gelen saldırgan açıklamalar” gerekçesiyle, ülkedeki nükleer caydırıcı güçlerin yüksek alarma geçmesi emri verdi.
Putin, NATO’nun yalnızca Rusya’ya karşı ekonomik açıdan “dost yanlısı olmayan adımlar” atmadığını, aynı zamanda üst düzey yetkililerin Moskova’yla ilgili saldırgan açıklamalar yapmasına izin verdiğini söyledi.
Putin'in Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emrettiği de belirtildi.