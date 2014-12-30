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Deutsche Welle

Putin muhalifi mahkûm oldu

Rusya'nın tanınmış muhaliflerinden Aleksey Navalni, bir kozmetik şirketini dolandırdığı gerekçesiyle 3 yıl 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

30 Aralık 2014 13:19


Aleksey Navalni, kardeşi Oleg ile birlikte Fransız kozmetik devi Yves Rocher'in ürünlerini dağıtırken şirketi 27 milyon ruble (dönemin kuruyla yaklaşık yarım milyon euro) zarara uğratmakla suçlanıyordu. Savcılık Aleksey Navalni hakkında 10 yıl hapis talebinde bulunmuş, Navalni davanın siyasi motifli olduğunu açıklamıştı.

Moskova'da bir mahkeme davayla ilgili kararını açıkladı. Aleksey Navalni 3 yıl 6 ay tecilli hapis cezası alırken, kardeşi Oleg'in yine 3 yıl 6 ay olarak hükmedilen cezası tecil edilmedi. Karara tepki gösteren Aleksey Navalni, taraftarlarını protesto gösterileri düzenlemeye çağırdı.

Adliye binası önünde toplanan Navalni taraftarlarına polis müdahale etti. Kalabalık dağıtılırken en az bir göstericinin gözaltına alındığı bildirildi. Protesto için bu akşam Kremlin önünde toplanma çağrısına Facebook üzerinden yüzlerce Navalni taraftarı destek verdi.

Navalni 1 yıldır ev hapsinde

2014 yılının neredeyse tamamını ev hapsinde geçiren Aleksey Navalni'nin yalnızca avukatları ve yakın akrabalarıyla temas kurmasına izin veriliyor. Muhtelif suçlamalardan ötürü yargılanan Aleksey Navalni, geçen yıl zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla beş yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra cezasının ertelendiği açıklanmıştı.

Blog yazarı ve avukat Aleksey Navalni, geçen yıl eylül ayında düzenlenen Moskova belediye başkanlığı seçiminde yüzde 27 oy oranıyla ikinci sırada yer almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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RusyaAleksey NavalniNavalniOlegFransızYves RocherKremlinFacebookMoskovaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

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