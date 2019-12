-Putin motosiklet fuarında MOSKOVA (A.A) - 30.08.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Novorossiysk kentinde düzenlenen ülkenin en büyük motosiklet festivaline katıldı. Rusya'nın ünlü gece kulübü "Gece Kurtları" tarafından düzenlenen festivali, ülkenin değişik bölgelerinden gelen 50 binden fazla kişinin ziyaret ettiği kaydedildi. Putin, katıldığı festivalin dün akşamki bölümünde "Aria", "Kalinov Most" ve "Neprikasaemye" adlı ünlü Rus rock gruplarının verdiği konserin ardından yaklaşık 4 bin motosikletliyle kentte konvoy halinde tur attı. Vladimir Putin, kentte tur atan konvoya bindiği Harley Davidson tipi motosikletle liderlik ederken, festival usta sürücüler tarafından motosikletlerle yapılan gösterilerle sona erdi. Putin, festival sırasında yaptığı konuşmada, "68 yıl önce eylül ayında Novorossiysk Nazi işgalcilerinden kurtarıldı. Rusya'nın bu bölgesindeki tarihin şanlı sayfaları, bu size ilginç gelebilir ama bir motosikletle bağlantılı. O dönem çocukları bu bölgeden kurtarmanın en önemli aracı motosikletlerdi" dedi. Motorculara, "kardeşlerim" diye seslenen Putin, "Sizlerin geçmişteki kahramanların anılarını hala yüreğinizde yaşatmanız son derece soylu bir davranış. Her ulustan ve dinden insanlar kahramanlarıyla gurur duyuyor. Bölünmez ve birleşik Rusya'yı oluşturmak için her ulustan ve her dinden insanı bir araya getiren en iyi yapıştırıcı tarihi hatıralardır" ifadesini kullandı. Seçim çalışmalarını çok erkenden başlatan Putin'in liderliğini yaptığı Birleşik Rusya Partisi (BRP) 4 Aralık'ta yapılacak parlamento seçimlerinde anayasal değişiklik yapmalarına olanak sağlayacak olan oyların 3'te 2'sini kazanmayı amaçlıyor. Rusya'daki parlamento seçimleri gelecek yıl Mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminin bir göstergesi olacak.