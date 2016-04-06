Putin milli muhafız birliği kuruyor



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin cumhuriyet muhafız birllikleri kurulacağını duyurdu. Putin, televizyondan yayınlanan, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokolzev ile buluşması sırasında İçişleri Bakanlığına bağlı askeri birliklerin özel polis kuvvetleriyle birleştirilmesi talimatını verdi.

Doğrudan Putin'e bağlanacak

Doğrudan devlet başkanına bağlanacak olan yeni muhafız kuvvetleri terörizm ve organize suçlarla mücadele edecek. Gözlemciler muhafız birliği kurulmasının, Rusya'nın içinde bulunduğu ekonomik kriz ve sonbahardaki parlamento seçimleriyle ilgili olabileceğini belirtiyorlar.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov yeni teşkilatlanmayla ilgili spekülasyonları geri çevirdi. Sözcü. Muhafız birliğinin izinsiz gösterileri önlemekle görevlendirileceğini ise doğruladı.