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Dünya
Deutsche Welle

Putin milli muhafız birliği kuruyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, içişlerine bağlı birliklerin özel polis kuvvetiyle birleştirilmesi için direktif verdi.

06 Nisan 2016 12:50


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin cumhuriyet muhafız birllikleri kurulacağını duyurdu. Putin, televizyondan yayınlanan, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokolzev ile buluşması sırasında İçişleri Bakanlığına bağlı askeri birliklerin özel polis kuvvetleriyle birleştirilmesi talimatını verdi.

Doğrudan Putin'e bağlanacak

Doğrudan devlet başkanına bağlanacak olan yeni muhafız kuvvetleri terörizm ve organize suçlarla mücadele edecek. Gözlemciler muhafız birliği kurulmasının, Rusya'nın içinde bulunduğu ekonomik kriz ve sonbahardaki parlamento seçimleriyle ilgili olabileceğini belirtiyorlar.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov yeni teşkilatlanmayla ilgili spekülasyonları geri çevirdi. Sözcü. Muhafız birliğinin izinsiz gösterileri önlemekle görevlendirileceğini ise doğruladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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