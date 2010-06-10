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Dünya

Putin Medvedev'e 'sen', Medvedev Putin'e 'siz'

Başbakan Putin’in dün Fransız gazetecilere verdiği özel demeç, Rusya’nın zirvesindeki “diyalog” ile ilgili ilginç bir ayrıntıyı gözler önüne serdi.

10 Haziran 2010 03:00

T24- Başbakan Putin’in dün Fransız gazetecilere verdiği özel demeç, Rusya’nın zirvesindeki “diyalog” ile ilgili ilginç bir ayrıntıyı gözler önüne serdi. Kremlin’de dönemin başkanı Putin’in idari işler müdürlüğünü yaparak başladığı kariyerinde, devlet başkanlığı görevine yine Putin’in işaretiyle seçilen Medvedev’in hala Putin ile “senli-benli” konuşmadığı belirtildi.
 

Putin bu konuyu şöyle açıkladı:


“Eskiden olduğu gibi ahizeyi alıp ona (Medvedev’e) ‘Dinle, hadi anlaşalım, hadi istişare edelim’ demeyi mesele saymıyorum. Biz aynı pozisyonda, fikir birliği içinde çalışıyoruz. Hatta bu pozisyon gttikçe daha da güçleniyor. O da farklı değil. Öylesine telefon edip sohbet ettiği zamanlar oluyor: ‘Biliyor musunuz, konuşmamız lazım. Hadi birlikte düşünelim. Böyle bir sorun var sizin görüşünüzü alak istedim’ diyor.”


Rus medyası bu konuşmaları değerlendirirken, Medvedev’in Putin’e “vı” (siz) diye hitap ettiğini, Putin’in ise eksi günlerdeki gibi Medvedev’e “tı” (sen) diye hitap etmeye devam ettiğini tekrarladı.


Medyaya konuşan analistler, Medvedev’in St. Petersburg Belediyesi’nde beraber çalıştıkları 20 yıl öncesindeki ilişkilerini aynen koruduklarını, ast-üst ilişkisinden çok saygı ve bağlılığa dayalı “büyük-küçük” ilişkisini sürdürdüklerini söylüyor.

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