Putin: Lukaşenko'nun isteği üzerine Belarus için bir polis gücü oluşturduk

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun isteği üzerine bir polis gücü oluşturduklarını söyledi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Putin, Lukaşenko'nun isteği üzerine Belarus'ta gerekli olduğunda kullanılması üzere bir polis gücü oluşturduklarını söyledi. Putin, söz konusu Rus gücünün kullanımına şu an için gereksinim olmadığını ve olmayacağını da umduğunu belirtti.

Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.