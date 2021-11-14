Putin, Lukaşenko'nun Avrupa'ya doğalgaz tedariğini kesme tehdidini değerlendirdi: Sözleşmeyi ihlal etmiş olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'u Avrupa'ya gaz tedariğini kesmekle sözleşme ihlal edeceği konusunda uyardı.

BBC'de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, katıldığı televizyon programında, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Avrupa Birliği'yle kriz üzerine doğalgaz tedariğini kesebileceğini söylemesini değerlendirdi. Lukaşenko'nun bunu öfkeyle söylemiş olabileceğini belirten Putin, bunun Rusya'yla sözleşmeyi ihlal edeceğini söyledi.

Belarus'a gelen ve Polonya sınırını geçerek Batı Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Binlerce göçmen dondurucu soğuklarda iki ülke sınırda sıkışıp kalmış durumda.

Varşova, ağırlıklı olarak Iraklı Kürtlerden oluşan ancak diğer Orta Doğu ülkelerinden gelen vatandaşların da bulunduğu göçmenlerin ülkeye girişine izin vermiyor.

Batılı ülkeler, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'yu kaçak yollardan Avrupa'ya geçmek isteyenleri ülkeye getirerek sınıra taşımakla suçluyor.