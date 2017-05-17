T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Putin: Lavrov-Trump görüşmesini deşifre edebiliriz

17 Mayıs 2017 20:06

Donald Trump'ın Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a gizli istihbarat bilgilerini verdiğine yönelik iddialar sürerken, Rusya Devlet Başkanı Putin'den şaşırtıcı bir teklif geldi.ABD kamuoyunda Trump'ın geçen günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a görüşme esnasında söylenmemesi gereken gizli istihbarat verilerini aktardığı yönündeki tartışmalar alevlenirken, Rusya Devlet Başkanı Putin'den beklenmedik bir hamleyle Trump'a destek geldi. Putin, Rusya Dışişleri Bakanı ve ABD Başkanı arasındaki görüşme protokolünden notları kamuoyu ile paylaşabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Soçi'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD yönetimi buna imkan tanıyacaksa, biz de Trump-Lavrov görüşmesi protokolünü ABD senatosu ve Kongre'nin emrine sunmaya hazırız" dedi.

Amerikan Washington Post Gazetesi Trump'ın geçen hafta Lavrov'la görüşmesi sırasında IŞİD'le ilgili gizli istihbarat verilerini ifşa ettiği iddiasını dile getirmişti. İddiaya göre söz konusu istihbarat, IŞİD'in bomba yapma kapasitesinde geldiği nokta ve uçaklara alınan dizüstü bilgisayarların bu açıdan oluşturduğu tehdit üzerineydi. New York Times da Trump'ın paylaştığı istihbaratın kaynağının İsrail olduğunu belirtti. İddiaya göre, Trump planlanan konuların dışına çıkarak, hem bu hassas bilgileri Rusya'ya ifşa etti, hem de istihbaratın toplandığı kentin adını paylaştı. Trump'ın bu açıklamalarıyla yabancı gizli servislerin faaliyetlerinin tehlikeye atıldığı belirtildi.

Washington "şizofrenisi"

Moskova yönetimi, söz konusu görüşmede gizli bilgilerin ifşa edildiği iddiasının olmadığı tekrarladı. Putin, yüzünde bir tebessümle yaptığı açıklamada, Lavrov'un şimdiye kadar hiçbir hassas bulguyu başkalarıyla paylaşmadığını söyledi ve "anlaşılan o ki ABD'de yine siyasi bir şizofreni durumu hakim" dedi.

ABD Başkanı Trump ise haklılığını savunuyor. Donald Trump twitter üzerinden yaptığı açıklamada da ABD Başkanı olarak Rusya ile bazı bilgileri paylaşmaya "kesinlikle hakkı olduğunu" söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa,afp/MK,HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Donald Trump Rusya Dışişleri Bakanı LavrovRusya Devlet Başkanı PutinTrumpRusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovRusya Dışişleri BakanıABD BaşkanıDevlet Başkanı SoçiTrump-LavrovABDKongreWashington Post Gazetesi Trump

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24