Putin: Lavrov-Trump görüşmesini deşifre edebiliriz

Donald Trump'ın Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a gizli istihbarat bilgilerini verdiğine yönelik iddialar sürerken, Rusya Devlet Başkanı Putin'den şaşırtıcı bir teklif geldi.ABD kamuoyunda Trump'ın geçen günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a görüşme esnasında söylenmemesi gereken gizli istihbarat verilerini aktardığı yönündeki tartışmalar alevlenirken, Rusya Devlet Başkanı Putin'den beklenmedik bir hamleyle Trump'a destek geldi. Putin, Rusya Dışişleri Bakanı ve ABD Başkanı arasındaki görüşme protokolünden notları kamuoyu ile paylaşabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Soçi'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD yönetimi buna imkan tanıyacaksa, biz de Trump-Lavrov görüşmesi protokolünü ABD senatosu ve Kongre'nin emrine sunmaya hazırız" dedi.

Amerikan Washington Post Gazetesi Trump'ın geçen hafta Lavrov'la görüşmesi sırasında IŞİD'le ilgili gizli istihbarat verilerini ifşa ettiği iddiasını dile getirmişti. İddiaya göre söz konusu istihbarat, IŞİD'in bomba yapma kapasitesinde geldiği nokta ve uçaklara alınan dizüstü bilgisayarların bu açıdan oluşturduğu tehdit üzerineydi. New York Times da Trump'ın paylaştığı istihbaratın kaynağının İsrail olduğunu belirtti. İddiaya göre, Trump planlanan konuların dışına çıkarak, hem bu hassas bilgileri Rusya'ya ifşa etti, hem de istihbaratın toplandığı kentin adını paylaştı. Trump'ın bu açıklamalarıyla yabancı gizli servislerin faaliyetlerinin tehlikeye atıldığı belirtildi.

Washington "şizofrenisi"

Moskova yönetimi, söz konusu görüşmede gizli bilgilerin ifşa edildiği iddiasının olmadığı tekrarladı. Putin, yüzünde bir tebessümle yaptığı açıklamada, Lavrov'un şimdiye kadar hiçbir hassas bulguyu başkalarıyla paylaşmadığını söyledi ve "anlaşılan o ki ABD'de yine siyasi bir şizofreni durumu hakim" dedi.

ABD Başkanı Trump ise haklılığını savunuyor. Donald Trump twitter üzerinden yaptığı açıklamada da ABD Başkanı olarak Rusya ile bazı bilgileri paylaşmaya "kesinlikle hakkı olduğunu" söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa,afp/MK,HT