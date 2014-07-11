Putin Latin Amerika turuna çıkıyor

Rusya lideri Vladimir Putin, ilk durağı Küba'da Devlet Başkanı Raúl Castro ve kardeşi

Fidel ile bir araya gelecek.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Küba temaslarında enerji, ulaşım, hava ve uzaycılık

ile sağlık alanlarına ilişkin başlıkların ele alınacağı belirtildi.

Putin, Arjantin'e uğradıktan sonra Latin Amerika turunun son durağı Brezilya'ya

geçecek. Pazar günü oynanacak Dünya Kupası finalinin ardından Brezilya Dilma Vana

Rousseff ile görüşecek.

Putin, 2018 Dünya Kupası'nın sorumluluğunu resmen devralacak. Uluslararası Futbol

Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası'nın 8 Haziran – 8 Temmuz tarihleri

arasında Rusya'da düzenlenmesini kararlaştırmıştı.