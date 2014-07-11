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Dünya
Deutsche Welle

Putin Latin Amerika turuna çıkıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 günlük Latin Amerika gezisine çıkıyor.

11 Temmuz 2014 12:49

Rusya lideri Vladimir Putin, ilk durağı Küba'da Devlet Başkanı Raúl Castro ve kardeşi
Fidel ile bir araya gelecek.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Küba temaslarında enerji, ulaşım, hava ve uzaycılık
ile sağlık alanlarına ilişkin başlıkların ele alınacağı belirtildi.

Putin, Arjantin'e uğradıktan sonra Latin Amerika turunun son durağı Brezilya'ya
geçecek. Pazar günü oynanacak Dünya Kupası finalinin ardından Brezilya Dilma Vana
Rousseff ile görüşecek.

Putin, 2018 Dünya Kupası'nın sorumluluğunu resmen devralacak. Uluslararası Futbol
Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası'nın 8 Haziran – 8 Temmuz tarihleri
arasında Rusya'da düzenlenmesini kararlaştırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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