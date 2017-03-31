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Dünya

Putin, Kuzey Kutbu'ndan mesaj yolladı: Gelin, burada iş birliği yapalım

"Burada çıkartılmayı bekleyen engin yer altı zenginlikleri var"

31 Mart 2017 09:13

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kutup Bölgesi’ni ziyaret ederek, başta ABD olmak üzere Batılı devletlere "Gelin burada iş birliği yapalım" mesajı verdi.

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile eksi 28 derecede Frants Josip Takımadaları’nda yer alan Aleksandra adasına giden Putin bölgede incelemelerde bulundu. Ziyaret amacının Sovyetler Birliği döneminde sanayi artıklarıyla kirletilen bölgenin günümüzde Rusya’nın çabalarıyla nasıl temizlendiğini gözleriyle görmek olduğunu söyleyen Putin, "Burada çıkartılmayı bekleyen engin yer altı zenginlikleri var. Görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak hepimiz için fayda sağlayacak işler yapabiliriz" dedi.

Rusya lideri, yakında Finlandiya’da yapılacak Arktik Zirve’de ABD Devlet Başkanı Trump ile görüşmeye hazır olduğunu da dile getirdi.

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RusyaVladimir PutinKuzey Kutup BölgesiABDBatıDimitri MedvedevSergey Şoygu

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