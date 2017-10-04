T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin: Kuzey Kore'yi vurmak mümkün ancak...

"Kuzey Kore'nin nükleer deneme poligonları Rusya'dan 200 kilometre uzaklıkta"

04 Ekim 2017 18:54

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'yi vurmanın mümkün olduğunu ancak bu adımın istenilen sonucu vereceğinin meçhul olduğunu ifade etti. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nın ana oturumunda katılımcılara hitap eden Putin, Kore Yarımadası'nda kullanılan savaş söyleminin tehlikeli olduğunu vurguladı.

"Kimse Kuzey Kore'nin nerede neye sahip olduğunu bilmiyor"

Rus lider, "Açık açık konuşalım: Kuzey Kore'yi silahsızlandıracak bir vuruş yapılabilir mi? Yapılabilir. Peki amaca ulaşılır mı? Bu meçhul, zira muhtemelen hiç kimse Kuzey Kore'nin nerede neye sahip olduğunu bilmiyor. Kuzey Kore kapalı bir ülke ve hiç kimse bu konuda yüzde yüz bilgi sahibi değil. Cevap ortadayken savaş söylemine gerek var mı? Bence yok" ifadelerini kullandı.

"Kuzey Kore'nin nükleer deneme poligonları Rusya'dan 200 kilometre uzaklıkta"

Sputnik'in haberine göre; Kuzey Kore'nin nükleer deneme poligonlarının Rusya sınırından 200 kilometre mesafede olduğunu kaydeden Putin, dolayısıyla denemelerin Rusya'yı ABD'den daha fazla endişelendirdiğinin altını çizdi.

"Askeri çözüm destekçileri, Kuzey Kore rejimini güçlendiriyor"

"Pyongyang'la güç dili ile konuşmaya çalışanlar Kuzey Kore rejimini güçlendiriyor" diye devam eden Putin, askeri çözüm destekçilerini uyardı.

ETİKETLER

PutinKuzey KorenükleerRusyaABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24