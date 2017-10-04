Putin: Kuzey Kore'yi vurmak mümkün ancak...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'yi vurmanın mümkün olduğunu ancak bu adımın istenilen sonucu vereceğinin meçhul olduğunu ifade etti. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nın ana oturumunda katılımcılara hitap eden Putin, Kore Yarımadası'nda kullanılan savaş söyleminin tehlikeli olduğunu vurguladı.

"Kimse Kuzey Kore'nin nerede neye sahip olduğunu bilmiyor"

Rus lider, "Açık açık konuşalım: Kuzey Kore'yi silahsızlandıracak bir vuruş yapılabilir mi? Yapılabilir. Peki amaca ulaşılır mı? Bu meçhul, zira muhtemelen hiç kimse Kuzey Kore'nin nerede neye sahip olduğunu bilmiyor. Kuzey Kore kapalı bir ülke ve hiç kimse bu konuda yüzde yüz bilgi sahibi değil. Cevap ortadayken savaş söylemine gerek var mı? Bence yok" ifadelerini kullandı.

"Kuzey Kore'nin nükleer deneme poligonları Rusya'dan 200 kilometre uzaklıkta"

Sputnik'in haberine göre; Kuzey Kore'nin nükleer deneme poligonlarının Rusya sınırından 200 kilometre mesafede olduğunu kaydeden Putin, dolayısıyla denemelerin Rusya'yı ABD'den daha fazla endişelendirdiğinin altını çizdi.

"Askeri çözüm destekçileri, Kuzey Kore rejimini güçlendiriyor"

"Pyongyang'la güç dili ile konuşmaya çalışanlar Kuzey Kore rejimini güçlendiriyor" diye devam eden Putin, askeri çözüm destekçilerini uyardı.