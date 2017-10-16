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Dünya

Putin, Kuzey Kore'ye kısıtlamalar getiren kararnameyi imzaladı

Putin, BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması için önlemler alınmasını öngören kararnameyi imzaladı

16 Ekim 2017 20:05

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silah ve füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore'ye yönelik birtakım kısıtlamalar içeren BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Putin, tüm uyarılara rağmen nükleer silah ve füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye yanıt olarak kabul edilen 30 Kasım 2016 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması için önlemler alınmasını öngören kararnameyi imzaladı.

14 Ekim'de yürürlüğe girdiği belirtilen kararnameye göre Putin, Kuzey Kore'yi temsil eden kişi veya gruplarla bilimsel ve teknik işbirliğini durdurma talimatı verdi.

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