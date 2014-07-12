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Dünya

Putin, Küba'nın 32 milyar dolar borcunu silmeyi öngeren düzenlemeyi onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Küba Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği'ne olan borcunun yüzde 90'ını silmeyi öngören düzenlemeyi imzaladı

12 Temmuz 2014 01:23

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Küba Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği'ne olan borcunu yüzde 90'ının silinmesini öngören düzenlemeyi onayladı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde Putin, Küba ziyareti öncesinde bu ülkenin 32 milyar dolar borcunun silinmesini öngören "KübaCumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği Döneminde Yapılan Kredi Borcu Düzenlemesi"ni onayladı.

Küba'nın, anlaşmanın imzalandığı dönemde devlet, finans, banka ve ticari kredisinin yükümlülüğünün yanı sıra mevduat ve takas hesaplarında bloke edilen bakiyelerinden oluşan borç toplamının 35,2 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Borcun geri kalan yüzde 10'unun ise on yıl içerisinde 20 eşit yarı yıllık ödemeler halinde Küba Milli Bankası bünyesinde açılan Rusya'nın Vneşekonombank hesabına yatırılacağı kaydedildi.

 

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