Putin: Kripto paralar ödeme yöntemi olarak kullanılabilir

Kara para aklama ve suçun finansmanında kullanılmasına ilişkin dair korkular nedeniyle devletlerin yakın markaj altında tuttuğu kripto paralara ilişkin konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kriptoların var olma hakkına sahip olduğunu söyledi.

CNBC ile yapılan ve Kremlin’in internet sitesinde yapılan röportajda Putin, kripto varlıkların var olma hakkına sahip olduğunu ve bir ödeme aracı olarak kullanılabileceğini söyledi. Rusya, Kırım’da yaşanan sürecin ardından 2014 yılında yaptırımlarla karşı karşıya kalması nedeniyle dolar ticaretine alternatif arıyor.

"Ticaret için erken"

Putin ayrıca, Rusya’nın ihracatının büyük kısmını oluşturan petrol ve diğer emtia ürünlerinin ticareti için dijital para birimleri kullanmaktan bahsetmenin çok erken olduğu konusunda uyardı.

Rusya, Kırım’da yaşanan sürecin ardından 2014 yılında yaptırımlarla karşı karşıya kalması nedeniyle dolar ticaretine alternatif arıyor. Putin ABD’yi doları silah olarak kullanmakla suçluyor. Kriptonun varlıkların bu konuda bir alternatif olup olamayacağı ise hala tartışma konusu.

Rusya Merkez Bankası endişeli

Rusya Merkez Bankası, daha önce yatırımcıları kripto piyasasının son derece oynak olması konusunda uyarmıştı. Banka ayrıca dijital para birimlerinin yurt içinde bir ödeme yöntemi olarak kullanılmasına izin verilmediğini açıklamıştı.

Ancak Interfax’a göre, Maliye Bakan Yardımcısı Alexei Moiseev bu hafta yaptığı açıklamada, Çin’inkine benzer bir genel yasağın planlanmadığını söyledi.