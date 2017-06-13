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Deutsche Welle

Putin, Kral Selman ile Katar ve Suriye'yi görüştü

Suudi Kralı Salman ile telefonda görüşen Vladimir Putin Katar'a uygulanan ablukanın devam etmesinin Suriye'de devam eden savaşın bitişini geciktirdiğini söyledi. İran da Körfez'deki krizle ilgili mesajlar gönderdi.

13 Haziran 2017 21:29

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile Katar krizini telefonda görüştü. Putin, geçtiğimiz hafta başından beri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği birkaç Arap ülkesinin Katar'ı diplomatik izolasyona alması ve ticari abluka uygulamasından dolayı duyduğu kaygıyı iletti.

Kremlin'den yapılan resmi açıklamada iki liderin "Katar ile ilgili giderek kötüleşen duruma ve bununla ilgili olarak Suriye'deki çatışmaları bitirmek ve terörist tehditlere karşı mücadele etmek için gösterilen ortak çabaları maalesef sekteye uğratan gelişmelere değindiği" belirtildi.

Moskova'nın açıklamasına göre ayrıca Putin ve Selman iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi ve "aktif bir ikili ortaklık" kurma niyetlerini konuştu.

Geçen ay sonlarında Putin, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Moskova'da Suriye sorununu ve petrol üretimine sınırlama getirmeyi konuşmuştu.

İran Suudi Arabistan'a yüklendi

Salı günü Norveç'teki Oslo Forumu'na katılan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de ülkesinin hedef alındığı çifte saldırı sonrası Suudi Arabistan'ın tutumunu eleştirdi.

İran içindeki militanların Suudiler tarafından desteklendiğini kaydeden İran Dışişleri Bakanı, Katar'la ilişkilerin kesilmesinden sadece iki gün sonra Tahran'da 17 kişinin ölümüne neden olan saldırılarda Suudi Arabistan'ın parmağı olduğunu iddia etti.

Oslo'da gazetecilere konuşan Zarif, "Elimizde Suudi Arabistan'ın, İran'ın doğusundaki Belucistan'daki terörist grupları aktif bir şekilde desteklediğine dair istihbarat var" diye konuştu.

Pakistan sınırındaki Belucistan vilayeti, nüfusunun çoğunun Şii İslam'a mensup olduğu İran'da Sünni çoğunluğa sahip bir bölge.

Suriye ve Yemen'de devam eden iç savaşlarda İran ve Suudi Arabistan karşıt tarafları destekliyor ve Irak'taki mezhep çekişmelerinde kendilerine yakın taraflara destek veriyor.

Geçen hafta pazartesi günü Suudi Arabistan ve BAE öncülüğünde Katar'a karşı uygulanmaya başlanan diplomatik abluka, Bahreyn, Mısır ve başka birkaç devletin de dahil olmasıyla bölgesel bir krize dönüşmüştü.

Türkiye ve İran, Katar'a açıkça desteklerini açıkladılar ve geçen günlerde gıda temini konusunda sıkıntı çeken küçük Körfez ülkesine ablukayı kırmak üzere yiyecek ve içecek malzemeleri gönderdiler.

Katar karşıtı kamp ülkeyi terörü finanse etmek ve İran'la iyi ilişkiler içinde olmakla suçluyor. Katar ise iddiaları reddediyor ve diplomatik kanallarla sorunu çözmeye gayret ediyor.

Krizde taraf tutmayan Kuveyt çözüm için arabulucuk görevi üstlenirken, ABD'li yetkililer krizle ilgili şu ana kadar çelişkili ifadeler kullandı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters, ÇÖ/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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