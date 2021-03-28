Putin, Koronavirüs aşısı olduktan sonra yaşadıklarını anlattı

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşı olduktan sonraki gün kaslarında hafif ağrı hissettiğini söyledi. Putin, Rusya'da bu yaz sonunda sürü bağışıklığına ulaşmalarını beklediğini ekledi.

Interfax'ta yer alan habere göre, Koronavirüs aşısını kamuoyu önünde olmayı tercih etmeyen Rusya Devlet Başkanı Putin, aşıdan sonra yaşadığı yan etkileri anlattı. Putin, "Aşı olduktan sonra sadece kaslarımda hafif bir ağrı hissettim ertesi gün. Ayrıca iğnenin vurulduğu noktada da rahatsız bir his vardı” dedi.

Putin, Rusya’nın bu yaz mevsiminin sonunda sürü bağışıklığına ulaşacağına inandığını söyledi. Putin, sürü bağışıklığı kazanıldıktan sonra pandemiyle ilgili bütün yasak ve kısıtlamaların kaldırılacağını da dile getirdi.

Putin, Koronavirüs aşısını kameralar önünde olmamış ve Rusya'da geliştirlen üç aşıdan hangisini olduğunu açıklamamıştı.