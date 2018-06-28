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Spor

Putin, Kızıl Meydan'da futbol oynadı

Etkinlikte Barcelona kulübünün eski kaptanı Carles Puyol da hazır bulundu

28 Haziran 2018 20:17

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da FIFA Başkanı Gianni İnfantino ile birlikte futbol oynadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kızıl Meydan'da Rusya'da gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası için hazırlanan futbol parkında şut ve pas çalışması yaptı

Putin, yoğun temposuna ara vererek  FIFA Başkanı İnfantino ve çocuk futbolcular ile birlikte yeşil sahaya çıktı.

Putin'in etkisiz kalan ilk şutu etkinliğe katılan Porto kalecisi Iker Casillas'ın kucağında kalırken, Infantino'nun attığı pası başarıyla karşılan Putin'in ikinci şutu hedefi buldu.

Ancak kaleyi koruyan genç kaleci Putin'in şutunu başarıyla kurtardı. Etkinlikte Barcelona kulübünün eski kaptanı Carles Puyol da hazır bulundu.

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