Putin, Kırım Başsavcısı’nı tümgeneral yaptı

Kırım’ın geçen yıl Ukrayna’dan koparılarak Rusya’ya bağlanması sürecinde ünlenen Başsavcı Natalia Poklonskaya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından tümgeneral yapıldı.
Kırım Başsavcısı olarak ünlenmişti
Kremlin Sarayı Hukuku Dairesi’nin internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Kırım Başsavcısı Poklonskaya, tümgeneral rütbesine denk gelen 3'üncü Sınıf Adalet Danışmanlığına atandı.
Rusya’da savcılık görevlileri tıpkı ordudaki askerler gibi rütbe sahibi oldukları için 35 yaşındaki Poklonskaya’nın apoletleri tümgeneral yapıldığını gösterdi.
Putin'in savcısı Kırım Tatarlarına savaş açtı
Poklonskaya 27 Mart 2014’te Rusya Başsavcısı Yuriy Çayka tarafından Kırım Savcılığı görevine atanmıştı. 2 Mayıs günü ise Rusya Devlet Başkanı Putin’in kararıyla Kırım Başsavcısı olmuştu.