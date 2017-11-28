Putin: Kimyasal silahları yok edin

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Kasım (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm devletleri kimyasal silahlarını yok etmeye çağırdı.

Putin, “Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü” üyesi olan devletlerin 22. toplantısına gönderdiği mesajda, ”Kimyasal silahı olan tüm devletleri yaptığımızı örnek olarak kullanarak kimyasal silahların olabildiğince kısa sürede yok edilmesi için elinden geleni yapmaya, Kimyasal Silahların Yasaklanması Antlaşmasına henüz katılmayan ülkeleri de buna en kısa zamanda katılmaya çağırıyorum” dedi.

Rusya’nın son kimyasal mühimmatının 27 Eylül 2017 tarihinde yok edildiğini hatırlatan Rus lider, ”Bu gelişme, daha güvenli ve istikrarlı barış yönünde önemli bir adım oldu. Katı siyasi irade sayesinde kimyasal silahlardan arındırılmış dünya kurulmasını öngören ortak hedefimize ulaşılacağını umuyorum” dedi.