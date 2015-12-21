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Dünya
Deutsche Welle

Putin: Kimseyi inandıramıyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Sovyetler Birliği'ni diriltmek istemediğine kimsenin inanmadığını söyledi.

21 Aralık 2015 12:27

Rusya Devlet Başkanı Vladimir, tekrar eski Sovyetler Birliği'ni
kurmak istemediğine kimseyi inandıramadığını söyledi. Putin,
Pazar akşamı ‘Rossija 1' adlı
televizyon kanalında yayınlanan
belgeselde Batı devletlerinin Ukrayna anlaşmazlığında bu ülkenin
çıkarlarını düşünmekten ziyade, Sovyetler Birliği'nin yeniden
kurulmasını önlemeye çalıştığını belirtti. Putin, “Ne var ki
eski Sovyetler Birliği'ni diriltmek istemediğimize kimse
inanmıyor”, dedi.

Moskova Ukrayna ihtilafının başından beri Batı'yı, Soğuk Savaş
yıllarındaki gibi ‘Sovyetler Birliğine'
set çekme politikası
izlemekle suçladı. Rusya Devlet Başkanı aynı zamanda Batı'nın
demokrasi modelini Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine zorla
kabul ettirmeye çalıştığını da savundu. Vladimir Putin, “İyi ile
kötüden başkasını tanımayan kendi demokrasi anlayışınızı din ve
gelenekleri başka olan farklı kültür bölgelerinin insanlarına
zorla kabul ettiremezsiniz”, dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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