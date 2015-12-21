Putin: Kimseyi inandıramıyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir, tekrar eski Sovyetler Birliği'ni

kurmak istemediğine kimseyi inandıramadığını söyledi. Putin,

Pazar akşamı ‘Rossija 1' adlı

televizyon kanalında yayınlanan

belgeselde Batı devletlerinin Ukrayna anlaşmazlığında bu ülkenin

çıkarlarını düşünmekten ziyade, Sovyetler Birliği'nin yeniden

kurulmasını önlemeye çalıştığını belirtti. Putin, “Ne var ki

eski Sovyetler Birliği'ni diriltmek istemediğimize kimse

inanmıyor”, dedi.

Moskova Ukrayna ihtilafının başından beri Batı'yı, Soğuk Savaş

yıllarındaki gibi ‘Sovyetler Birliğine'

set çekme politikası

izlemekle suçladı. Rusya Devlet Başkanı aynı zamanda Batı'nın

demokrasi modelini Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine zorla

kabul ettirmeye çalıştığını da savundu. Vladimir Putin, “İyi ile

kötüden başkasını tanımayan kendi demokrasi anlayışınızı din ve

gelenekleri başka olan farklı kültür bölgelerinin insanlarına

zorla kabul ettiremezsiniz”, dedi.