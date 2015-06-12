Putin: Kimse Rusya'yı yeniden kodlayıp üzerine kendi kodlarını yazmayı başaramadı ve başaramayacak!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Günü vesilesiyle Kremlin'de düzenlenen törende bir konuşma yaptı. Rusya’yı kimsenin yeniden kodlamayı ve kendi kodlarını yazmayı başaramayacağını söyleyen Putin, "Bizi kimse kendi köklerimizden koparıp tecrit edemeyecek" dedi.

Rusya’nın son 25 yıllık döneminde halkın geçmişine ve vatanına bağlılığını bir kez daha teyit ettiğini ifade eden Putin, dışarıdan yapılan empozelerle Rusya’nın başka bir formata dönüştürülemeyeceğini vurguladı.

Ülkesinin 25 yıl önce bağımsızlığını ilan ettiğini ve sert bir dönüşüm geçirdiğini hatırlatan Putin, bunun siyasi, ekonomik, toplum ve kamu alanını etkilediğini vurguladı. Sadece o dönemde karşılaşılan sorunların üstesinden gelinmediğini, aynı zamanda demokratikleşme ve piyasa ekonomisine geçişte önemli başarılar kat edildiğini belirten Putin, modern, açık ve bağımsız bir ülke inşa edildiğini kaydetti.