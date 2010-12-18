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Dünya

Putin kime "domuz" dedi?

ABD'de on Rus ajanının deşifre olmasıyla ilgili ilk kez konuşan Rusya Başbakanı Putin açtı ağzını yumdu gözünü...

18 Aralık 2010 02:00

ABD'de on Rus ajanının deşifre olmasıyla ilgili ilk kez konuşan Rusya Başbakanı Putin açtı ağzını yumdu gözünü...


Rusya Başbakanı Vladimir Putin perşembe günü bir televizyon programında yaptığı açıklamada, ABD'de 10 Rus casusunun deşifre olmasına neden olan 'domuzun' izinin sürülüp öldürülmeyeceğini söyleyerek, Rusya'nın hainleri öldürmek şeklindeki Sovyet dönemi uygulamalarını bıraktığını savundu.


"Rus gizli servisleri bunu yapmıyor" diyen Putin, hainlere gelince, onlar kendileri ölecekler. İhanetleri karşılığında aldıkları kadarı boğazlarında kalacak" diye konuştu.


Casusların deşifre olmasında rol oynayan bir Rus istihbarat yetkilisine ilişkin haber geçen ay ilk kez Kommersant gazetesinde yayınlanmıştı. Devlet Başkanı Dimitri Medvedev haberi doğrulamıştı.


Putin bu ihanetle ilgili olarak ilk kez konuşurken, "Bu insanlar ülkelerine hizmet etmek için hayatlarını tehlikeye attı ve bir hayvan onlara ihanet etti. Bununla nasıl yaşayacak, çocuklarının yüzüne nasıl bakacak? Domuz!" dedi.


ABD ile Rusya arasında Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük casusluk krizi geçen yaz yaşanmış, on casusun Rusya'ya temmuz başında iadesinden sonra Putin onlarla buluşmuş ve birlikte vatansever şarkılar söylemişti. Medvedev ise ekimdeki resmi törenle casuslara en yüksek devlet nişanlarını takdim etti. Casusluk krizi, fiziğiyle dikkat çeken 'Kızıl Ajan' Anna Chapman ile anılır oldu.


Eski KGB ajanı Putin, CNN'e verdiği röportajda da ajanların ABD'ye herhangi bir zarar vermediğini belirtmişti.


Geçmişte de Rus yetkililer 'hainlerin' ölümle cezalandırıldığı iddialarını yalanlamıştı.


Ancak eski KGB yetkilisi ve daha sonra Kremlin karşıtı olan Alexander Litvinenko'nun 2006'da Londra'da radyoaktif polonyum yutması sonucu ölümü hafızalarda tazeliğini koruyor. Litvinenko zehirlenmesinden Putin'i sorumlu tutmuştu.


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