Putin kendisine edilen 'küfür'lere neden güldü?

T24 -

Rusya'da yürürlüğe giren yeni polis yasalarındaki kısaltmaların "küfür" ifade eden sözcükler olması başta Rus lider olmak üzere önce herkesi şaşkınlığa uğratırken, sonra işin aslı ortaya çıktı.Söz alan üniversite temsilcisi genç kız ile Putin arasında şu diyalog geçti:

Genç kız: “Soracağım soru ciddiyetsiz gibi gelebilir ama bence çok önemli. Sorum yeni polis yasası ile ilgili. Size bilinçi olarak küfür etmeyeceğim, sadece yasa metninden okuyacağım: Pups, Pizdyun, Pidr, Gey ne demek, biliyor musunuz?” (Not: Bu kelimeler, özellikle ikincisi ve üçüncüsü Rusça’da çok ağır argo kelimeler olarak kullanılıyor!)

Putin (şok içinde): “Nasıl yani??” (Salonda kahkaha tufanı esiyor)

Genç kız: “Çocukları ve Gençleri Koruma Müfettişi anlamına geliyor. Diğerleri de benzer kısalatmalar... Bu kısaltmaları ben yapmadım... Beni affedin kabalığım için. Ama daha düzgün kısaltmalar bulunamaz mıydı?” (Genç kızın argo kelimeleri mecburen, Putin’in yüzüne söylediği sözleri sürekli kahkalara neden oluyor)

Putin (uzun süre kendine gelemedi): Böyle kısaltmalar olduğunu ilk kez duyuyorum! (Gülerek) Gerçi böyle kelimeler herkesin malumu da, güvenlik organlarındaki bir kısaltma için kullanılması pek alışıldık bir şey değil! (Kahkahalar.)

Böylece Rusya’da “militsiya” yerine “politsiya” teriminin kullanılacağı döneme geçilirken, polis teşkilatındaki pek çok kurumun adının “mizah duygusu” yüksek bürokratlar tarafından kısaltıldığı anlaşılmış oldu!





