-Putin: Kendi sorunlarını çözebilirler PEKİN (A.A) - 12.10.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, krizin etkilediği Avro Bölgesi'nin BRICS (Brezilya, Dusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkelerinin desteği olmadan kendi sorunlarını çözmede yeterli kaynağa sahip olduğunu söyledi. Çin ziyareti sırasında bir Çin televizyonuna konuşan Putin, Almanya ve Fransa'nın Avrupa'nın sorunlu bankalarının sermaye artırımıyla ilgili planını ''olumlu işaret'' olarak değerlendirdi. Putin, ''Büyük Avrupa ekonomileri kendi sorunlarını çözecek yeterli kaynağa sahip. BRICS ülkelerinin Avro Bölgesi krizinde herhangi bir özel rol oynayacağını düşünmüyorum'' dedi.