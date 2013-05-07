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Dünya

Putin karşıtları meydanlarda

Moskova'da muhalefet, Vladimir Putin’i protesto için toplanıyor

07 Mayıs 2013 21:20

Moskova’da muhalefet, Vladimir Putin’in devlet başkanlığına dönüşünün birinci yıldönümünde protesto gösterileri düzenliyor.

Kremlin’e bakan Bolotnaya Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılım, muhalefetin rakamlarıyla on binleri buldu. Polis, katılımı 8 bin olarak duyurdu.

Putin'in en güçlü muhalefet liderlerinden Aleksey Navalny mitingin konuşmacıları arasındaydı. Yolsuzluk iddiasıyla hakkında dava açılan Aleksey Navalny, “davaların kendisini yıldıramayacağını, asla pes etmeyeceğini” söyledi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre 36 yaşındaki muhalefet lideri Navalny, “hırsız Putin'i Kremlin'den atana kadar mücadeleye devam edeceklerini” belirtti.

Mitingde, bir başka tanınmış muhalif lider olan Boris Nemzov da kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Göstericiler, geçen yıl düzenlenen olaylı miting ve gösteri yürüyüşleri sonrası tutuklanarak cezaevine konan muhaliflerin serbest bırakılmasını talep ettiler.

 

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