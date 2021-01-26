Putin, Karadeniz kıyısında 1.3 milyar dolarlık evi olduğu iddialarını yalanladı; şarap işine sadece yasal danışman olarak gireceğini söyledi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz kıyısında 1.3 milyar dolar değerinde bir sarayı olduğu iddialarını reddetti.

Geçen haftalarda ülkesine dönmesiyle tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni, hazırladığı videoda sarayı Putin'in yaptırdığını iddia etmiş ve "Mülkün etrafı aşılamaz tellerle kaplı, kendi limanı, kilisesi, güvenlikleri, özel izin sistemi, uçuşa yasak bölgesi ve hatta sınır kontrolü var. Bu toprak Rusya içinde ayrı bir devlet gibi ve değiştirilmesi mümkün olmayan tek bir çarı var: Putin" demişti. Video kısa süre içinde milyonlar tarafından izlendi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Putin hazırlanan videoyla ilgili olarak, "Filmi izlemedim çünkü o kadar boş zamanım yok. Ancak danışmanlarımın seçtiği görüntüleri izledim" dedi.

Putin, "Sorunuzu hemen yanıtlamak için size şunu söyleyebilirim; o bölgede benim veya bana yakın birinin hiçbir zaman mülkü olmadı" dedi.

Navalni, Putin'in üzüm bağları olduğunu da iddia etmişti. Rus lider, "Bu çok iyi ve onurlu bir aktivite, ama meslek olarak değil" diye konuştu.

"Danışmanım Boris Titov'un büyük bir şarap şirketi var" diyen Putin, "Belki işim bittiğinde gidip ona yasal danışmanlık yaparım" dedi.