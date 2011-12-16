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Dünya

Putin: Kaddafi'yi ABD askerleri öldürdü

Putin, devrik Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Amerikan özel kuvvetleri tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

16 Aralık 2011 02:00

T24 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, devrik Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Amerikan özel kuvvetleri tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.


Rus Ria Novosti ajansının haberine göre, önceki gün katıldığı programda Rus vatandaşlarının sorularını cevaplayan Putin, Muammer Kaddafi'nin Libyalı isyancılar tarafından değil Amerikan özel kuvvetleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.


Daha önceki açıklamalarından farklı bir üslup kullandığı belirtilen Putin, Kaddafi'nin öldürülmesini kastederek “Bu işi kim yaptı? Amerika'nın insansız uçakları onun konvoyuna saldırdı, yani Amerikan özel kuvvetleri” dedi.


Rusya Başbakanı, “Özel kuvvetleri oraya çağırdılar, zaten orada bulunması gereken kuvvetleri… Libyalı devrimciler veya muhalifler diye adlandırılan kimseleri oraya getirdiler ve onu yargılamadan ve sorgulamadan öldürdüler” dedi.


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya müdahale öngören kararına çekimser oy veren Rusya, NATO'nun Libya'daki operasyonlarını eleştirmişti.


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